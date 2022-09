Guerre en Ukraine : au cœur de la ville de Balaklya, reprise aux mains des Russes

Après plusieurs semaines de black-out médiatique, les autorités ukrainiennes ont invité une centaine de journalistes à entrer dans la ville de Balaklya (Ukraine), libérée après plusieurs mois d'occupation russe, mardi 13 septembre. Les Ukrainiens souhaitent nous montrer une école, bombardée par les Russes après la libération. Selon la chargée à l'Éducation de la ville, Moscou avait déjà commencé sa politique de russification. "Ils sont allés dans la ville pour effacer tous les symboles ukrainiens", affirme-t-elle.



"Pendant deux mois, on n'avait rien"

Dans le centre-ville de Balaklya, des habitants courent. Ici, il n'y a plus de magasin ouvert, alors pour se nourrir, il faut absolument être présent lors de la distribution d'aide humanitaire. Sur place, tous nous racontent les mois difficiles passés sous l'occupation russe. "Pendant deux mois, on n'avait rien. On ne pouvait même pas acheter du pain. Il faisait froid, on devait parfois attendre cinq heures pour trouver à manger", confie une femme. Des experts et des enquêteurs sont présents dans la ville, dans le but de prouver d'éventuels crimes de guerre commis par l'armée de Vladimir Poutine.