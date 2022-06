Guerre en Ukraine : Amnesty international accuse la Russie de faire usage de bombes à sous-munitions

Les premières frappes documentées remontent au 24 mars, un mois exactement après le début de l'invasion russe en Ukraine. Six personnes sont tuées dans une file d'attente pour recevoir de l'aide humanitaire à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Les autres cibles, selon des témoins, sont des aires de jeu ou encore des cimetières.



À chaque fois, le même récit : une roquette qui passe et de multiples explosions caractéristiques des bombes à sous-munitions. Tels sont les témoignages révélés par un rapport d'Amnesty international, dimanche 12 juin, faisant état d'un large usage de ces armes interdites par la Convention d'Oslo.

We documented seven cluster munition strikes in different neighbourhoods all over the city, where they found fins and pellets/fragments of cluster submunitions, as well as fragments of Uragan rockets known to carry such munitions. pic.twitter.com/ClU1YDtlWY