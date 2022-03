Guerre en Ukraine : à Lviv, des habitants postulent pour intégrer l'armée et défendre leur pays

Du côté de Lviv, devant un bâtiment militaire se trouve une longue file d'attente de plusieurs heures, vendredi 4 mars. Il s’agit d’un centre de recrutement avec des hommes motivés. "Je suis prêt à aller me battre, à défendre mon pays si on a besoin de moi", déclare un Ukrainien. Parmi les volontaires, il y a des hommes et des femmes de tout âge, de toute profession. L’armée paraît débordée et n’autorise pas les équipes de France Télévisions à filmer à l’intérieur du bâtiment.

"Qui va défendre notre patrie si ce n’est pas moi ?"

Une infime partie des volontaires sera sélectionnée. Un Ukrainien de 37 ans se sent chanceux, car il a été accepté et a obtenu ses papiers. Il est l’un des rares à avoir été choisi aujourd’hui. Beaucoup ont une expérience militaire "alors ils ne prennent que les meilleurs", justifie-t-il. À l’autre bout de la ville, un autre Ukrainien est déçu car il n’a pas été retenu. "Qui va défendre notre patrie si ce n’est pas moi ?", se demande-t-il. Les recalés peuvent servir pour la défense territoriale avec des cours sur les armes. Ils seront placés sur les barrages à l’entrée des villes. Le gouvernement a aussi changé la loi : il n'y a plus besoin de permis pour acheter une arme en Ukraine.