Guerre en Ukraine : à Izioum, l'heure est à l'enquête

Partout dans la ville d'Izioum (Ukraine), reprise aux mains des Russes, les militaires ukrainiens défilent, avec le sourire aux lèvres. Mais derrière la joie apparente, une question est dans toutes les têtes : que s'est-il passé durant l'occupation ? Des enquêteurs interrogent des hommes accusés d'avoir collaboré avec les Russes. "Pendant cinq mois, je suis resté chez moi, car il me restait de l'argent et de la nourriture. Mais, après, c'est devenu trop difficile, c'est pour ça que j'ai travaillé pour eux. Que ça me plaise ou non, je n'avais pas le choix", avoue un homme.

Une ville totalement détruite

Dans un commissariat, des cellules insalubres, humides et exiguës ont été découvertes. Sur les portes, un chiffre indique que quatre personnes étaient enfermées à l'intérieur. Les Ukrainiens accusent la Russie d'avoir torturé des hommes entre ces murs. "C'est dans une ville totalement détruite que les enquêteurs patrouillent, interrogent les habitants, fouillent les bâtiments, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé ici durant ces longs mois d'occupation", explique la journaliste Anaïs Hanquet, envoyée spéciale à Izioum, lundi 19 septembre.