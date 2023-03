Guerre en Ukraine : à Bakhmout, des habitants survivent au milieu des ruines

En Ukraine, les combats font rage dans la région de Bakhmout. Certains habitants survivent dans la cité, au milieu des immeubles détruits.

Au milieu d’immeubles détruits et à même le sol, Victor prépare le repas. La viande lui a été offerte par un soldat ukrainien. Ce repas, il va le partager avec Alina, 52 ans. Dans cette zone résidentielle près de Bakhmout (Ukraine), les habitants n’ont plus rien. Alina garde tout de même espoir. "Nous ne sommes pas sans peur, nous avons aussi peur, nous sommes des gens vivants, nous voulons aussi vivre", confie la femme ukrainienne.

Bakhmout est entièrement détruite

Un peu plus loin, dans un sous-sol, sans eau, sans électricité et sans chauffage, des civils ont trouvé refuge. À l’extérieur, les Russes tentent toujours d’encercler ce qu’il reste de Bakhmout. La ville du Donbass est entièrement détruite. Hier soir, le président ukrainien, a rendu hommage aux soldats. Ces dernières 24 heures, plus de 130 attaques russes ont été repoussées dans plusieurs secteurs du Donbass, selon l’État-major ukrainien.