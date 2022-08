Guerre en Ukraine : à Bakhmout, à l'est du pays, les habitants hésitent encore à partir

La guerre se poursuit en Ukraine, et notamment à Bakhmout, l'une des rares villes de l'est du pays qui demeurent sous contrôle ukrainien. Ciblés par les Russes, les habitants hésitent pourtant encore à partir.

Bakhmout est située à seulement six kilomètres des positions russes. Un tiers de ses habitants a déjà fui, laissant des rues désertes, livrées aux chars. Olena et sa famille ont décidé de rester. Sa belle-mère est alitée depuis cinq ans et ne supporterait pas un voyage. Avec leur fille de quatre ans, Tania, ils essayent d'occulter la guerre aux portes de la ville. "Hier soir, quand il y a eu des bombardements, j'ai mis la télé plus fort pour qu'elle n'entende pas. Il y a une semaine, lorsque Bakhmout a été sévèrement bombardée, elle s'est réveillée deux fois au cours de la nuit. Elle a peur, elle se réveille, elle ne comprend pas ce qui se passe", témoigne Olena.

Préserver les enfants

Elle concède lui faire croire que les détonations de certains bombardements ne sont en fait que des bruits d'objets qui tombent au sol. Cacher la vérité aux enfants pour tenter de les protéger, c'est la dernière arme dont disposent ces parents qui, par manque de moyens, ne peuvent pas quitter la ville.