Guerre en Ukraine : "15 régions" ont été "touchées" par une attaque russe "massive", annonce Kiev

Plus de la moitié du pays a été ciblée. Quinze régions d'Ukraine ont été visées par une attaque russe "massive" contre des infrastructures énergétiques, lundi 26 août, a annoncé le gouvernement ukrainien. "L'ennemi a utilisé différents types d'armes : drones, missiles de croisière, Kinjal [missiles hypersoniques]", a déclaré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, sur son compte Telegram. Au moins trois morts ont été dénombrés dans l'ouest et le sud de l'Ukraine, ont annoncé des responsables locaux.

Le ministère de la Défense russe a confirmé de son côté avoir mené une "frappe massive" contre des sites énergétiques "avec des armes longue portée de haute précision lancées depuis les airs et la mer et avec des drones". "Toutes les cibles ont été atteintes", a indiqué le ministère.

Kiev demande l'aide des armées de l'air européennes

Des explosions ont également retenti, lundi matin, au-dessus de Kiev. Dans le ciel de la capitale, des petits nuages de fumée due à la défense anti-aérienne ont été aperçus, ainsi qu'un nuage de fumée noire diffus au-dessus de la partie est de la ville. L'opérateur énergétique ukrainien DTEK a par ailleurs constaté quelques pannes d'électricité.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, selon lequel la Russie a tiré environ 200 missiles et dromes, a demandé l'aide des armées de l'air européennes pour détruire ces vagues de missiles et de drones russes. "Dans les différentes régions de l'Ukraine, nous pourrions faire beaucoup plus pour protéger des vies si l'aviation de nos voisins européens travaillait ensemble avec nos F-16 et avec nos défenses anti-aériennes", a-t-il affirmé, exigeant "des solutions".