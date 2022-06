Famine au Sri Lanka, pollution au Chili et roses… Le résumé de l'actualité de la semaine en photos

Abattu par les gaz lacrymogènes et par la crise qui touche son pays. Au Sri Lanka, un moine bouddhiste reprend son souffle et semble implorer le ciel de lui venir en aide. Les Sri-Lankais manquent aujourd’hui de nourriture et de médicaments. La crise économique pourrait devenir humanitaire. Sans le masque, un petit garçon chilien aurait la gorge irritée, un mal de tête et la nausée. Au Chili, la plage est polluée par les rejets toxiques d’usines visibles au loin. Avec des crayons de couleur, il a dessiné son sombre destin pour interpeller.



Espérer une vie meilleure ailleurs

Dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, au milieu des ruines, une fillette se promène avec sa trottinette rose bonbon. Dans ses jeux d’enfants, elle oublie qu’autour d’elle, le monde s’effondre. L’espoir d’une vie meilleure, ailleurs, c’est ce qui fait marcher des milliers d’hommes et de femmes. Ils se sont lancés dans une procession sur une autoroute mexicaine vers la frontière qui les sépare des États-Unis, un pays tant convoité. Enfin, il y a 78 ans, les Alliés débarquaient sur une plage normande. Pour leur rendre hommage, quelques roses sont plantées dans le sable.