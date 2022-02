Face à l'invasion russe, 100 000 personnes ont fui en Ukraine et des milliers à l'étranger, selon l'ONU

Environ 100 000 personnes avaient fui leur foyer en Ukraine, et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays, cible depuis jeudi 24 février d'une offensive militaire russe, a affirmé l'ONU dans la soirée de jeudi. "Nous ne pouvons pas encore confirmer les chiffres exacts, mais il est clair qu'il y a eu d'importants déplacements à l'intérieur du pays et quelques mouvements à travers les frontières", a déclaré à l'AFP une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Shabia Mantoo.

>> Menaces sur Kiev, prise de Tchernobyl… Suivez l'évolution des forces russes en Ukraine dans notre direct

"Nous pensons qu'environ 100.000 personnes ont dû déjà avoir quitté leur domicile et pourraient être déplacées à l'intérieur du pays, et que plusieurs milliers de personnes ont franchi les frontières internationales", a-t-elle expliqué.

Un appel à garder les frontières "ouvertes"

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, avait annoncé plus tôt dans la journée le renforcement des opérations et des capacités du HCR en Ukraine et dans les pays voisins. Il a également a appelé les gouvernements des pays voisins de l'Ukraine "à garder les frontières ouvertes pour les personnes en quête de sécurité et de protection".

"Nous sommes prêts à soutenir les efforts de tous pour répondre à toute situation de déplacement forcé", a-t-il écrit, dans une déclaration.