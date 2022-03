Eurozapping : Volodymyr Zelensky applaudi en Allemagne, propagande russe et rétrospective artistique à Vienne

Le président ukrainien devant le Bundestag. Après Paris, Washington ou encore Londres, l’ovation des députés allemands après la visioconférence de Volodymyr Zelensky. Dans son message, le président ukrainien a appelé à arrêter la Russie avant que l’histoire ne se reproduise. "Vous êtes une nouvelle fois derrière un mur. Ce n’est pas le mur de Berlin, c’est un mur en Europe centrale entre l’Europe et la servitude. Ce mur s’agrandit dès qu’une bombe atterrit sur l’Ukraine." Olaf Scholz, le chancelier allemand n’a pas assisté au discours du président Ukrainien.

En Russie, la télévision d’état diffuse des images de policiers qui perquisitionnent le domicile de personnes soupçonnées d’avoir diffusés de fausses informations sur la guerre en Ukraine et sur l’armée russe. Un crime passible de quinze ans de prison. Lundi dernier, une femme avait perturbé le direct de la principale chaîne publique du pays, en dénonçant la guerre. Elle a été condamnée à une amende mais risque toujours une peine de prison. Des milliers d’autres manifestants avaient été arrêtés.

Rétrospective artistique à Vienne

En Autriche, une exposition très attendue. Ai WeiWei, le célèbre artiste et dissident chinois, dévoile à Vienne l’une de ses plus grandes rétrospectives. Des œuvres qui évoquent son activisme politique et qui trouvent aujourd’hui une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. "Le danger menace notre vie. Une vie soi-disant paisible et soudain nous sentons que les fondations tremblent ; je parle des fondements de la démocratie et de la liberté", a-t-il déclaré. Éternel rebelle, il entend bien poursuivre son combat à travers l’art.