Guerre en Ukraine : la journaliste qui a dénoncé la guerre à la télévision russe a été libérée

Marina Ovsyannikova, journaliste pour la première chaîne de télévision de la Russie, a défié le Kremlin lundi 14 mars, en brandissant en plein journal télévisé une pancarte dénonçant la guerre. Condamnée, mardi 15 mars, à une simple amende, et elle a été remise en liberté.

Mardi 15 mars, au lendemain de son arrestation, Marina Ovsyannikova ressort libre du tribunal. Une femme lui crie "Bravo !" pour son courage, en russe. "L'interrogatoire des policiers a duré 14 heures, durant lesquelles on ne m'a pas autorisé à contacter ma famille ni mes proches. Je n'ai pas non plus eu le droit à une assistance juridique", déclare la journaliste russe.



La journaliste encourt encore des années de prison

Dans la soirée du lundi 14 mars, elle avait brandi une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine en plein journal télévisé, sur la principale chaîne de télévision russe. Libérée mais condamnée à une amende, la journaliste encourt encore des années de prison, si la justice russe décide de la poursuivre pénalement.

Marina Ovsyannikova, née d'un père ukrainien et d'une mère russe, avait juste avant son geste enregistré un message dans lequel elle expliquait sa "honte" d'avoir "relayé la propagande du Kremlin".