Eurozapping : plus de 500 000 citoyens détenus en Russie contre leur gré selon l’Ukraine

Une actualité toujours marquée par la guerre en Ukraine avec le sort de ces citoyens ukrainiens détenus en Russie et l’inquiétude des pays européens face aux coupures du gaz russe.

Une correspondante de la BBC a pu rencontrer un volontaire de la Croix-Rouge qui affirme avoir été enlevé et maltraité par les troupes russes. Un triste sort qu’ont également connu les 169 gardes nationaux pendant l’occupation de la centrale nucléaire de Tchernobyl rappelle la télévision britannique. L’Ukraine estime que plus de 500 000 citoyens sont actuellement retenus contre leur gré en Russie, dont plus de 100 000 enfants.

L’indépendance des Européens face au gaz russe

Après la coupure du gaz russe, de nombreux Européens comme en Bulgarie s’inquiètent d’une probable flambée des prix, et ce malgré les aides promises par l’Union européenne. De nombreuses entreprises comme ce directeur d’une boulangerie dans le nord du pays vont devoir mettre un frein à leur activité, faute de pouvoir passer à l’électrique. Même inquiétude au Danemark qui voit les exportations de bois exploser ces dernières semaines face à l’éventualité d’une coupure du gaz russe. Les danois, soucieux d’être indépendants, commencent déjà à baisser leur consommation.