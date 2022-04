Guerre en Ukraine : la Russie suspend les livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie

La décision était redoutée, le Kremlin l'a acté. Mercredi 27 avril, la Russie a stoppé ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, via les gazoducs Yamal-Europe et Turk Stream. Des représailles face au refus des deux pays de payer leurs factures en roubles, comme l'exige le Kremlin depuis le 1er avril. Pour pallier le manque, la Pologne mise sur deux nouveaux gazoducs. Le premier, d'ici octobre, reliera le pays à la Norvège. Un autre, inauguré en mai, fera le lien avec la Lituanie et le réseau des pays baltes.



La France importe 17% de gaz russe

La Bulgarie, elle, dépend à 90% de son voisin russe, et dispose de peu de réserves. L'Europe a décidé de venir en aide aux deux nations. La coupure de ces gazoducs peut-elle avoir des conséquences sur d'autres pays de l'Union européenne, comme la France ? L'Hexagone importe 17% de gaz russe. Selon Thierry Bros, spécialiste des questions énergétiques, il n'y a pour l'heure pas de raison de s'inquiéter. Le cours du mondial du gaz risque néanmoins d'augmenter. En France, le gouvernement s'est engagé à bloquer les prix pour les ménages jusqu'à la fin de l'année.