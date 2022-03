Eurozapping : l’afflux de réfugiés ukrainiens est toujours plus important en Pologne

En Pologne, l’afflux est de réfugiés ukrainiens est toujours plus important. Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à emprunter la gare de Przemysl, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, pour rejoindre l’Europe de l’Ouest. Parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants qui ont fui la guerre. La prise en charge par les associations est de plus en plus difficile. Certains ont trouvé refuge dans des centres d'accueil.

Le chancelier allemand s’est déplacé en Turquie

De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré pour la première fois le président turc Recep ​Tayyip Erdogan. L'Allemagne et la Turquie sont deux pays membres de l'OTAN. La guerre en Ukraine a donc été largement abordée autour d'une solution diplomatique. Si Erdogan a condamné l’invasion en Ukraine, il refuse toujours de sanctionner économiquement la Russie.