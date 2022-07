Énergie : les pays de l'Union européenne sommés de faire des économies de gaz

L'Europe va devoir faire des économies de gaz. "Car si le gazoduc Nord Stream a repris, il ne fonctionne qu'à 40 % de ses capacités, et surtout l'incertitude politique demeure, affirme ce matin le président de l'Agence allemande des réseaux", rapporte, jeudi 21 juillet, le journaliste Julien Gasparutto, de France Télévisions Bruxelles.

Réduire la consommation de gaz de 15 %

En effet, la Russie, qui "utilise le gaz comme une arme pour déstabiliser l'Europe", a déjà "coupé les vannes à douze pays. À Bruxelles, on redoute une coupure générale dans les prochaines semaines, ou les prochains mois", poursuit le journaliste. La Commission européenne demande donc aux États membres de réduire leur consommation de gaz de 15 %, et ce "le plus rapidement possible". L'objectif est de reconstituer les stocks, afin d'éviter les pénuries, qui pourraient être "désastreuses" pour l'économie européenne.