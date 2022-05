En Russie, un défilé du 9 mai aux allures de démonstration de force

Un Z, symbole de l'armée russe engagée en Ukraine, formé par des avions, parcourt le ciel de Moscou. C'est le moment des derniers réglages et des dernières répétitions avant le défilé du 9 mai. Celui-ci doit constituer une nouvelle démonstration de force, alors que Vladimir Poutine intensifie son invasion de l'Ukraine. En Russie, le 9 mai marque la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, célébrée chaque année en grande pompe.

Afficher sa puissance militaire

L'occasion pour le Kremlin d'afficher sa puissance militaire, et pour Vladimir Poutine de prononcer un discours sur la place de la Russie dans le monde, face à un public conquis d'avance. "Notre armée n'essaye pas de conquérir un territoire, on ne fait que se défendre", assure un passant. "On doit rendre hommage à nos soldats, on leur doit le respect parce qu'ils assurent la liberté de notre pays", ajoute une autre.