En pleine guerre, le Parlement ukrainien ratifie la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes

En pleine invasion russe, la Rada, le Parlement ukrainien, a ratifié, lundi 20 juin, la Convention d'Istanbul. Il s'agit du premier traité international à fixer des normes juridiquement contraignantes pour parer les violences sexistes. D'après le décompte officiel, 259 députés ont voté pour, 8 contre, 28 ont voté blanc et 47 se sont abstenus. "Décision historique ! La Convention d'Istanbul ratifiée", s'est félicité sur Twitter le compte officiel de la Rada, peu après le vote des députés ukrainiens.

L'Ukraine avait signé en 2011 la Convention d'Istanbul, un traité international du Conseil de l'Europe, organisation paneuropéenne qui siège à Strasbourg et dont l'Ukraine est membre. Ce texte établit un cadre légal et institutionnel pour lutter contre les violences contre les femmes et les violences domestiques.

"Le président Volodymyr Zelensky et tous les députés qui ont voté en faveur de la ratification ont coupé une énième corde qui avait ancré l'Ukraine au 'monde russe'", s'est félicité pour sa part Serguiï Kyslytsya, l'ambassadeur ukrainien à l'ONU. "Un événement historique qui nous amènera au sein de l'UE encore plus vite", a applaudi sur Twitter Oleksandr Korniyenko, premier vice-président de la Rada.

@ua_parliament has ratified the Istanbul Convention. A historic event that will bring us to the EU even faster. I thank colleagues for staying faithful to European values, ​as human rights are paramount! pic.twitter.com/ty8Z9oIWLk