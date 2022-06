Emmanuel Macron à Kiev : "Il doit dire haut et fort que Poutine est un assassin", demande un ancien député ukrainien

Soutenir l'Ukraine sans provoquer la Russie, telle est la stratégie de la France et de l'Allemagne depuis le début de la guerre. Mais, alors qu'Emmanuel Macron se rend jeudi 16 juin en Ukraine, ce numéro d'équilibriste ne peut plus durer, estime Refat Tchubarov. Ancien député, il représente les Tatars de Crimée, ce peuple turcophone et musulman de la péninsule qui a été annexée par les Russes en 2014 : "Quand Macron dit qu'il ne faut pas humilier Poutine, ça nous fait bondir. Nous attendons une position très claire de la part de la France. Cette guerre ne pourra se terminer que lorsque la Russie respectera le droit international. Lors de sa visite à Kiev, Macron doit dire haut et fort que Poutine est un assassin et que les criminels comme lui doivent être punis."

Historien et militant associatif, Andreï Marusov est l'un des survivants de Marioupol. Il attend lui aussi des garanties de la part des dirigeants européens : "L'Italie, la France et l'Allemagne veulent discuter avec Poutine, mais il n'y a rien à négocier.

"Pour moi, la seule option, c'est que ces pays fassent pression pour arrêter la guerre, que la Russie retire ses troupes et qu'on retrouve les frontières qui étaient les nôtres avant l'invasion". Andreï Marusov, historien et militant associatif à franceinfo

Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz sont prévenus : plus que des paroles rassurantes, les Ukrainiens attendent désormais des actes forts et un soutien militaire sans équivoque.