DIRECT. Guerre en Ukraine : deux Américains combattant près de Kharkiv sont portés disparus

#LEGISLATIVES On débute la revue de presse avec ces quotidiens nationaux qui s'intéressent aux élections législatives. Libération se penche sur ces 18-34 qui se sont massivement abstenus au premier tour et qui pourraient faire basculer le second tour. L'Humanité insiste sur "le choix crucial du 19 juin" en évoquant les gros dossiers du gouvernement (retraites, impôts, budget). Le Figaro revient sur ces "Insoumis qui veulent faire trembler l'Assemblée" et L'Opinion s'interroge sur l'éventuelle "majorité relative" que pourrait obtenir Ensemble !.