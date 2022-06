Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron est arrivé à Kiev, porteur d'un "message d'unité européenne"

Emmanuel Macron a pris dans la nuit un train couchette de la compagnie des chemins de fer ukrainienne en direction de Kiev, où il est arrivé jeudi 16 juin au matin, selon le journaliste de France Inter présent à bord. Parti à minuit (heure locale) de la frontière polonaise, le chef de l'État est accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi.

À sa descente du train à Kiev, le président français a adressé un "message d'unité européenne aux Ukrainiens. On est présents, concentrés, on va retrouver le président Zelensky pour se rendre sur un site de guerre où les massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus avec le président Zelensky". Le chef de l'État a insisté sur ce "moment important" et a réitéré le "soutien" de l'Europe "pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent seront très difficiles".

Objectif : avancer sur la demande d'adhésion à l'UE de l'Ukraine

Cette visite, plusieurs fois évoquée, a sans cesse été repoussée. Ces trois dirigeants européens font partie des derniers à se rendre en Ukraine. Emmanuel Macron s'était rendu à Kiev le 8 février, soit avant le début de la guerre, déclarée le 24 février.

L'objectif est donc, au-delà de la poignée de main très attendue avec le président ukrainien, d'avancer sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'agira peut-être aussi d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes, indique le journaliste de France Inter.