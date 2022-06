Kaliningrad, nouvel espace de tension entre Russes et Occidentaux

En Ukraine, un nouveau foyer de tension se dessine entre les Occidentaux et la Russie. À Kaliningrad, dans le territoire russe coincé entre la Pologne et la Lituanie, les sanctions européennes coûtent cher.

Ça chauffe entre Occidentaux et Russes à Kaliningrad. Cette petite enclave est située entre la Lituanie et la Pologne. Environ un million de personnes y vivent, dont la moitié se trouvent dans la ville même de Kaliningrad. Comment expliquer la présence de cette enclave russe si loin du reste du territoire ? Le journaliste Guillaume Papin explique qu'il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. "À l'époque, la ville s'appelle Konigsberg et [...] fait partie de la Prusse orientale, qui est allemande", précise-t-il.

La guerre en Ukraine a perturbé la situation

Mais l'armée rouge avance face au pouvoir nazi, fait tomber la ville et la rebaptise Kaliningrad. Intégrée à l'URSS, elle demeure russe après la chute du régime. Les pays baltes ont pour leur part obtenu leur indépendance et rejoint l'Union européenne en 2004. Kaliningrad se retrouve donc enclavée. Si des accords avec l'Europe existent pour approvisionner Kaliningrad depuis la Russie, ils sont remis en cause depuis la guerre en Ukraine et la Lituanie bloque le passage. Une situation qui inquiète Moscou.