Document franceinfo Vidéo d'un soldat ukrainien exécuté par les Russes : un de ses compagnons d'armes raconte l'assaut des troupes de Wagner

L'un des supérieurs du soldat ukrainien assassiné à bout portant après avoir clamé "Gloire à l’Ukraine" raconte les dernières heures avant sa disparition. Une semaine après la diffusion massive de cette vidéo devenue virale, l’homme est désormais connu. Il s’appelait d’Oleksandr Matsiyevski.

La vidéo de l'exécution de ce soldat ukrainien par les troupes russes, diffusée sur internet, est devenue le symbole des crimes de guerre commis dans le pays. Après avoir pris le temps, recueilli différents témoignages, voici le récit des dernières heures du nouveau héros de l’Ukraine. Les envoyés spéciaux de Radio France en Ukraine, Thibault Lefèvre et Eric Audra, aidés de Yachar Fazylov, ont recueilli le témoignage d’un soldat qui a combattu à ses côtés.

Andrïï Homoliako, mobilisé depuis le début de la guerre, est sergent-chef dans le 163e bataillon de la défense territoriale ukrainienne. Le 29 décembre dernier, il est envoyé sur le front de la ville de Soledar, dans le Donbass. Le lendemain, il est au combat, dans une tranchée, aux côtés d’Oleksandr Matsiyevski. Quelques heures après, ce dernier est capturé par les Russes. "On était en train de préparer des tranchées. Deux heures après, les Russes ont attaqué sur le flanc gauche, où nous avions 20 soldats, dont la section d’Oleksandr Matsiyevski, raconte Andrïï Homoliako. Sa mission avec quatre camarades était de tenir le flanc gauche de cette tranchée. Les militaires de Wagner ont attaqué, notamment le flanc gauche de notre tranchée. Leur objectif était de se rapprocher au maximum et de lancer massivement les grenades. Là où était Oleksandr, ils se sont rapprochés à une distance de 20 ou 30 mètres. Ils ont lancé leurs grenades. Au bout de 20 minutes de combat intense, un des cinq gars a appelé au secours, il avait les jambes mutilées. On s’est dirigés vers eux sous le feu des armes automatiques et les explosions permanentes d’obus. On n’a pas réussi alors on s’est retirés, et c’est à ce moment-là qu’on a constaté l’absence de cinq soldats."

Oleksandr Matsiyevski en armes, lieu et date inconnus (ARMEE UKRAINIENNE)

"Son visage était criblé de balles"

Le 8 janvier, le bataillon quitte le front de Soledar. Trois semaines plus tard, lors d’un échange d’une cinquantaine de corps de soldats avec les Russes, le cadavre d’Oleksandr Matsiyevski est rendu à l’armée ukrainienne. Il est ensuite identifié par sa famille, puis en enterré mi-février au cimetière de Nidjine, au nord de Kiev.

"Pendant la cérémonie, j’étais à côté de sa mère. On a beaucoup discuté, elle m’a parlé de son fils, dit encore Andrïï Homoliako. Je lui ai demandé dans quel état elle avait vu le corps de son fils. Elle m’a dit qu’elle avait reconnu son corps mais que son visage était criblé de balles, tellement mutilé qu’il ne restait que la moitié de son crâne. Mais elle l’a reconnu à la taille de ses membres, à sa morphologie, à se grains de beauté et à ses cicatrices."

Ces informations sont confirmées par la mère d’Oleksandr Matsiyevski, qui a préféré décliner notre demande d’entretien, par le maire de Nidjine qui connaissait bien la famille et par le commandant de l’unité du soldat : dix jours avant sa disparition, il lui avait offert un écusson qu’il a reconnu sur la vidéo.