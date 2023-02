DIRECT. Ukraine : un an après le début du conflit, Volodymyr Zelensky vise une "victoire inévitable" contre la Russie

Ce qu'il faut savoir

Un an après l'invasion de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a fixé l'objectif de vaincre la Russie "cette année". "Si [nos] partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend", a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse, vendredi 24 février. "Si le général [et chef d'état-major américain Mark] Milley souhaite qu'on repousse l'ennemi plus vite, il doit accélérer les livraisons d'armes", a-t-il ajouté. Suivez notre direct.

L'UE approuve un 10e train de sanctions. La présidence suédoise de l'Union européenne a annoncé, vendredi soir, que les 27 s'étaient accordés sur un nouveau paquet de mesures contre la Russie. Il "comprend notamment des restrictions plus strictes en matière d'exportation de technologies et de biens à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les personnes et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou livrent des drones utilisés par la Russie dans la guerre et des mesures contre la désinformation russe".

La Chine appelle au dialogue. Pékin a proposé des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, dans un document en 12 points publié vendredi. La Chine, qui cherche depuis plusieurs semaines à jouer un rôle de médiateur dans ce conflit, s'est également opposée à tout recours à l'arme nucléaire.

Les Etats-Unis refusent "à ce stade" la livraison de F-16 à Kiev. Interrogé sur ABCNews (en anglais), Joe Biden a renouvelé son opposition à toute livraison à l'Ukraine, "à ce stade", de ces avions de chasse. Volodymyr Zelensky a réclamé ces appareils à ses alliés.