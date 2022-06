DIRECT. Guerre en Ukraine : les forces russes avancent dans l'est, Kiev attend sa candidature à l'UE

Ce qu'il faut savoir

"Les Russes s'approchent de Lyssytchansk, prennent pied dans les villes voisines et bombardent la ville avec leurs avions." Les forces russes progressent dans l'Est ukrainien et vise cette ville industrielle stratégique que leur artillerie "détruit complètement", selon des informations apportées mercredi 22 juin par les responsables Ukrainiens, à la veille d'un sommet européen où Kiev espère obtenir le statut officiel de candidat à l'UE. Suivez notre direct.

Une poche de résistance ukrainienne. Lyssytchansk et Sievierodonetsk échappent encore aux forces russes dans la région de Louhansk, où les violents combats d'artillerie durent depuis des semaines. Bombardée par les Russes depuis des semaines, Sievierodonetsk est une étape clé dans leur plan de conquête de l'intégralité du Donbass, bassin de l'est ukrainien essentiellement russophone et en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Tractations sur le plan diplomatique. A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en plus de réclamer davantage de livraisons d'armes lourdes à ses alliés occidentaux, s'active pour s'assurer que les 27 pays de l'Union européenne accorderont à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'UE jeudi lors d'un sommet prévu à Luxembourg. Son optimisme a été conforté par les propos du ministre des Affaires européennes français Clément Beaune, qui a déclaré, mardi, qu'un "consensus total" entre les Vingt-Sept avait émergé sur cette question lors d'une réunion avec ses homologues à Luxembourg.

Une attaque de drone suspectée contre une raffinerie russe. Un incendie s'est déclaré mercredi dans une raffinerie de pétrole située dans une région de Russie frontalière de l'Ukraine. "Selon une version, l'incendie a été causé par une attaque de drones sur les installations techniques de l'usine. Des fragments appartenant à deux drones ont été trouvés sur le territoire" de la raffinerie, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Rostov-sur-le-Don, Vassili Goloubev, sans autre précision. D'après lui, l'incendie n'a fait aucune victime et a été éteint en fin de matinée. Les opérations de la raffinerie seront suspendues jusqu'aux conclusions d'une enquête pour évaluer l'étendue des dégâts, a-t-il ajouté.