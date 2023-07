Direct Guerre en Ukraine : deuxième nuit consécutive de bombardements russes à Odessa

Une nouvelle "attaque massive". C'est ce qu'ont dénoncé mercredi 19 juillet les autorités de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, après une deuxième nuit de bombardements par l'armée russe. "Fin d'alerte! Les détails sur les conséquences de l'attaque" de Moscou "seront fournis ultérieurement", a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Kiper, sur Telegram. De son côté, le ministre Au cours de la nuit, des alertes aériennes ont également retenti dans une dizaine de régions ukrainiennes. Retrouvez les derniers développements du conflit ukrainien dans notre direct.

Un terrain militaire de Crimée en proie aux flammes. Un incendie s'est déclaré mercredi matin sur un terrain militaire dans l'est de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée, a déclaré sur Telegram Sergueï Aksionov, le gouverneur local russe. En réaction, les autorités ont déjà procédé l'évacuation de plus de 2 000 civils dans la zone. Selon les médias ukrainiens, des explosions ont été entendues à proximité de ce terrain peu avant l'incendie, ce que le gouvernement de ce territoire annexé depuis 2014 par la Russie n'a pas confirmé.

Inquiétude mondiale après la fin de l'accord céréalier. La décision de Moscou de quitter lundi 17 juillet l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, à quelques heures de son expiration, a créé un tollé sur la scène internationale. "J'exhorte les parties prenantes à résoudre les problèmes pour permettre la reprise du passage continu et sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers les régions qui en ont besoin, notamment l'Afrique", a réagi Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Signé il y a un an à Istanbul, ce texte jugé crucial pour l'alimentation mondiale permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. En un an, près de 33 millions de tonnes de céréales sont ainsi sorties des ports ukrainiens, malgré la guerre dans le pays.

Les Etats-Unis fourniront une nouvelle aide agricole à l'Ukraine. Washington a annoncé mardi, par la voix de la cheffe de l'USAID, l'octroi de 250 millions de dollars supplémentaires afin de soutenir le secteur agricole ukrainien, et d'aider le pays à "nourrir le monde". L'invasion de l'Ukraine par la Russie "ont causé plus de 6,6 milliards de dollars de dommages directs au secteur agricole" estime l'agence USAID sur son site. Au total, les Etats-Unis ont débloqué 350 millions de dollars pour aider à la production, au stockage et à l'export des denrées agricoles ukrainiennes.