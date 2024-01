Direct Guerre en Ukraine : des missiles volent en direction de Kiev, plusieurs alertes aériennes déclenchées à travers le pays

#METEO Dans le Nord-ouest du pays, des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24 heures (plutôt entre 40 et 50 mm sur Mayenne et Sarthe). Il est possible de dépasser localement les 70 à 80 mm, notamment vers les reliefs du Finistère. Ces précipitations interviennent par ailleurs sur des sols déjà saturés, prévient Météo-France.