Météo : dix départements toujours placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" ou "crues"

Le mauvais temps se poursuit en 2024. Le Finistère, Le Pas-de-Calais, la Manche, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Morbihan et le Nord sont toujours placés en alerte orange pour "pluie-inondation", mardi 2 janvier. Par ailleurs, le Finistère, le Nord et le Pas-de-Calais sont également concernés par une vigilance orange pour "crues", précise Météo-France.

"Des précipitations marquées" sont attendues "sur la moitié nord du pays", détaille l'institut de prévisions. "Les cumuls les plus forts concernent plus particulièrement les secteurs déjà précédemment touchés du Montreuillois ainsi que les hauteurs du Boulonnais et de l'Artois" dans le Pas-de-Calais. Par ailleurs, de fortes rafales de vent sont attendues sur le Finistère, "entre 90 et 100 km/h dans les terres (...) et 100/120 km/h le long des côtes".

La vigilance "pluie-inondation" devrait prendre fin à 15 heures. Mercredi, seuls le Nord, le Pas-de-Calais et le Finistère seront encore concernés par l'alerte "crues", selon Météo-France.