DIRECT. Guerre en Ukraine : "D'autres banques russes sortiront de Swift", affirme le chef de la diplomatie européenne

"On voit bien que cela ne fonctionne plus et la façon dont c'est appliqué, notamment à Shanghai, c'est aberrant. Ce sont les forces de police qui interviennent, arrachent les gens chez eux pour les mettre dans des lieux de confinement et on ne sait pas très bien s'ils sont positifs ou non."

#COVID_19 Sur franceinfo, cette sinologue a vivement critiqué la politique "zéro Covid" appliquée en Chine.