Désintox. Non, il n'y a pas de « fantôme de Kiev », pilote ukrainien qui aurait abattu à lui seul 6 avions russes.

Un héros fantôme dans le ciel de Kiev ? Depuis le 24 février, les réseaux sociaux relatent l'exploit d'un pilote ukrainien qui aurait abattu, à lui seul, six avions russes. S'il est vrai que ce jour-là, les agences de presse relayent l'annonce par l'Ukraine de la destruction de plusieurs appareils, rien ne prouve qu'il s'agit de l’œuvre d'un seul homme. Mais la légende a déjà décollé. Elle est d'abord illustrée par une vidéo virale du soi-disant combat aérien, relayée par l'armée ukrainienne. En réalité, ces images ont été réalisées à partir d'un jeu vidéo – DCS World.

Le fantôme de Kiev a par la suite gagné un nom – Vladimir Abdonov - et même plusieurs visages. À commencer par cette photo d'un pilote, qui date en réalité de 2019 et a été prise lors d'un test de casques par des militaires ukrainiens. Des montages circulent par ailleurs, où le visage d'un homme brun est collé, parfois un peu grossièrement, sur le corps d'autres soldats.

Ce visage, c'est en réalité celui d'un avocat argentin, du nom de Pablo Anton Torres. Qui n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. Joint par Désintox, il raconte : « Cela a commencé par une blague d'un de mes followers sur Twitter et ensuite, ça a pris des proportions énormes. Ce succès me fait rire et en même temps m'agace car je vois que les médias ne vérifient rien. Mais si cette histoire peut apporter du réconfort et de l'espoir à l'Ukraine, alors tant mieux ». Et de fait, sur les réseaux, le fantôme de Kiev continue d'être invoqué, comme une forme de super héros, même si personne n'y croit plus guère.

