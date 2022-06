Déplacements d'Emmanuel Macron : les prémices d'une adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne ?

La visite d'Emmanuel Macron en Roumanie et en Moldavie, tout près de l'Ukraine, est-elle un signal positif envoyé à Kiev ? "Il est évident que du côté de Kiev on attend la visite du président français. Comme on attend celle des autres chefs d'Olaf Scholz ou de Mario Draghi. Des États qui, vu de Kiev, n'en feraient pas assez. Emmanuel Macron est très attendu. Sa visite s'inscrit dans une chronologie très précise. La Roumanie qui fait partie de l'Otan, puis la Moldavie qui est coincée entre la Roumanie et l'Ukraine", explique Florent Parmentier, chercheur, secrétaire général du Cevipof et co-auteur de La Moldavie à la croisée des mondes, invité sur le plateau du 23h de franceinfo.

Emmanuel Macron temporise sur l'entrée de l'Ukraine dans l'UE

Le président français ne fait-il pas une erreur d'appréciation, comme François Mitterrand avait pu le faire avec la chute du mur de Berlin, en freinant pour que Kiev ne rentre pas tout de suite au sein de l'Union européenne ? "Il y a deux choses à voir. La première c'est que la confédération européenne a buté sur trois problèmes. Le lien transatlantique, l'inclusion de l'Union soviétique et cette peur d'être dans une deuxième division européenne avec des paroles très prudentes de Mitterrand. Par conséquent, le président Macron veut dire qu'il y aura une reconnaissance naturelle, à la fin du mois, de la candidature de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Mais entre la candidature et l'accession, il peut se passer des années. Entre les deux, il y a peut-être quelque chose à faire pour associer les états du voisinage. C'est ce que va essayer de faire Emmanuel Macron, en rappelant que l'Europe est une construction politique avant d'être institutionnelle", souligne-t-il.