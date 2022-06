Défense : la France dispose-t-elle de suffisamment d'armes et de munitions ?

Ce sont des pièces d'artillerie d'une redoutable efficacité. La France en a officiellement fait parvenir 12 exemplaires à l'Ukraine. Mais ces livraisons ne pénalisent-elles par l'armée française ? Les canons Caesar sont-ils aussi le symbole de la fragilité de notre industrie de l'armement ? Actuellement, tous les Caesar sont fabriqués dans la seule canonnerie de France, située près de Bourges (Cher). Le Caesar est le produit phare de l'usine. Chaque exemplaire est vendu 5 millions d'euros et nécessite deux ans de fabrication.

Les stocks de Caesar limités

Les capacités de cette usine de pointe sont tout de même restreintes. Faute de visibilité, l'entreprise ne peut massivement investir dans d'autres lignes de montage. Les stocks sont eux aussi limités. "On peut fabriquer environ une centaine de canons par an", explique Laurent Monzauge, directeur du site Nexter Bourges. D'autant que les futurs canons ne sont pas tous destinés à l'armée française. Pour les années à venir, la France a certes commandé 39 Caesar, mais la Belgique, le Danemark ou encore la République tchèque ont aussi passé commande. Amputé de ceux livrés à l'Ukraine, notre pays ne disposerait aujourd'hui que de 64 canons Caesar. C'est trop peu pour Jean-Louis Thiériot, député (LR) et membre de la Commission de la défense nationale et des armées, qui alerte sur les trop faibles quantités d'armes de la France.