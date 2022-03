Dans le Rhône, des guichets spécifiques à la préfecture pour accueillir les réfugiés ukrainiens

FTR

Depuis quelques jours, les Ukrainiens qui souhaitent rester sur le sol français bénéficient d’un accueil sur mesure à la préfecture du Rhône. Une solution pour faire face à l’afflux de réfugiés et répondre au plus vite aux demandes de protection temporaire. #IlsOntLaSolution.

À Lyon, des guichets bleus et jaunes aux couleurs du drapeau de l’Ukraine ont fait leur apparition dans les locaux de la préfecture du Rhône. Les Ukrainiens viennent y demander un régime de protection temporaire. Une directive européenne spécifique, adoptée en 2001, mais qui n’avait jamais été appliquée. Au début du mois de mars, le Conseil de l’Union européenne a donné son "go".

Cette protection permet aux réfugiés qui ont déserté l'Ukraine à la suite de la guerre contre la Russie de rester en France, d’avoir accès à un logement, aux aides sociales et médicales, à la scolarité pour les enfants ainsi qu’à un travail. Un sésame essentiel pour permettre à ces populations qui ont fui la guerre de s’intégrer dans un pays d’accueil.

Des délais records

Bohdan Sytnik, un Ukrainien qui vit en France depuis huit ans, a réussi à faire venir de Kiev sa mère et sa belle-mère pour qui il a décroché, en un temps record, la fameuse protection temporaire. "Hier, on était au centre des réfugiés, on a eu un rendez-vous à la préfecture aujourd’hui", explique-t-il. Une heure après son passage au guichet, Bohdan repart avec les titres de séjours de ses proches. Les démarches administratives n’auront duré que 48 heures. Selon la préfecture, le délai maximum peut atteindre trois jours.

En plus des guichets dédiés aux Ukrainiens, un bureau d’information vient en aide aux réfugiés qui ne sont pas passés par des ONG. Une traductrice explique les formalités à suivre pour remplir le dossier de demande de protection temporaire.