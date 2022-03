Guerre en Ukraine : qu'est-ce que la "protection temporaire" dont peuvent bénéficier les réfugiés en France ?

Quel statut pour les Ukrainiens qui arrivent en France ? Pour la première fois depuis sa création il y a 20 ans, l'Union européenne a décidé de déclencher la "protection temporaire" face à l'afflux des civils qui fuient les combats en Ukraine. Il s'agit d'un dispositif mis en place après la guerre en ex-Yougolsavie et destiné à gérer un flux massif de population, comme c'est le cas en ce moment.

Près de 7 500 réfugiés sont en effet arrivés en France depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que la France compte 25 000 places pour les accueillir, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, jeudi 10 mars, lors de l'ouverture de la cellule interministérielle de crise à la Place Beauvau. Dans le détail, 7 251 personnes sont arrivées ces derniers jours dont 6 967 Ukrainiens, les autres ayant d'autres nationalités, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui ne précise pas la provenance géographique des personnes ayant d'autres nationalités - elles peuvent donc en théorie venir aussi d'Ukraine.

Offrir une protection et pour se relancer

Ce dispositif est ouvert aux personnes qui ont la nationalité ukrainienne, mais aussi aux étrangers qui résidaient en Ukraine et à leurs familles. En France, un peu plus de 400 personnes l'avaient déjà obtenu jeudi 10 mars. Cette "protection temporaire" permet ainsi aux Ukrainiens qui quittent le pays d'obtenir des droits dans le pays où ils arrivent. Concrètement, cela permet d'abord le droit de rester sur le sol français : six mois dans un premier temps, renouvelable pour au moins un an. Ce statut permet aussi d'accéder à un certain nombre de ressources, tel qu'un droit au logement d'abord avec le versement des aides personnalisées au logement (APL).

Il y a aussi une allocation versée par l'office français pour l'immigration et l'intégration, dont le montant est le même que pour les demandeurs d'asile. Il est calculé en fonction de la taille et de la configuration de la famille. Ce statut de "protection temporaire" permet aussi de travailler, de se faire soigner et de scolariser les enfants entre 3 et 16 ans. Le but est également d'offrir rapidement une protection aux Ukrainiens qui arrivent, sans passer par une longue procédure de demande d'asile.

Pour l'instant, seules 3 054 places d'hébergement (sur les 25 000 disponibles) ont été attribuées - dont les deux tiers en Île-de-France et environ 300 dans le Grand-Est. Des réfugiés sont allés chez des connaissances ou de la famille et d'autres sont seulement en transit en direction de l'Espagne ou du Portugal notamment. La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a remercié les associations et les Français qui participent à "un élan de générosité" pour accueillir des réfugiés venus d'Ukraine, "partout sur le territoire français".