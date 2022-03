Soutien aux réfugiés ukrainiens et égalité femmes-hommes... Le "8h30 franceinfo" de Marlène Schiappa

Marlène Schiappa était l'invitée de de franceinfo mardi 8 mars. La ministre déléguée à la Citoyenneté a annoncé le lancement d'une plateforme de soutien aux réfugiés ukrainiens et est revenue sur le sujet de l'égalité femmes-hommes en cette journée internationale des droits des femmes.

Guerre en Ukraine : création d'une plateforme pour les réfugiés

"C'est un système de parrainage de réfugiés", a expliqué la ministe de la Citoyenneté à propos de la création dès mardi d'une plateforme baptisée "Je m'engage pour l'Ukraine". Cette plateforme est accessible à l'adresse suivante : parrainage.refugies.info. Elle est destinée à organiser l'accueil des réfugiés alors que des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays en raison de l'invasion russe.

"Vous êtes une famille française, vous avez la possibilité d'accueillir chez vous une famille ukrainienne, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme", a précisé Marlène Schiappa, saluant "l'élan de générosité immense" des Français "vis-à-vis des Ukrainiens".

Égalité femmes-hommes : "Le gouvernement ne peut pas tout, tout seul"

"On ne résout pas en cinq ans des problèmes qui ont commencé depuis des générations", a défendu Marlène Schiappa à propos du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron en matière d'égalité femmes-hommes. "Le gouvernement est en pointe sur ce sujet mais ne peut pas tout, tout seul", argumente la ministre. Sur les écarts de salaire à poste égal qui persitent entre les femmes et les hommes dans les entreprises, elle estime que ce sont des écarts "injustifiables et inexplicables" et qui sont "dus à la misogynie de la société".

Revoir l'émission en intégralité :