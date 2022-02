Crise ukrainienne : "On n'a jamais vu ça depuis la fin de la guerre froide", ces internautes traquent les mouvements des troupes russes

La Russie continue de clamer qu'elle n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine mais tout dans la situation sur le terrain semble indiquer le contraire. L'armée a continué, le week-end dernier, à concentrer des moyens autour des frontières de l'Ukraine, les images satellites et les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux le montrent très clairement. Officiellement, ce sont des manœuvres militaires qui sont en cours explique le ministère de la Défense mais l'ampleur des moyens déployés sème le doute.

L'une des images marquantes de ce week-end, c'est le sous-marin d'attaque Rostov-sur-le-Don passant en surface le détroit du Bosphore pour entrer en mer Noire. Il y a à peine une dizaine de jours, ce bâtiment ultramoderne, capable de tirer des missiles en plongée et que les Russes avaient utilisé lors de la guerre en Syrie, était signalé en Mer du Nord.

"Ce qui se passe est exceptionnel"

Cette concentration de moyens autour des frontières ukrainiennes est documentée en quasi direct depuis des semaines par des internautes spécialisés en recherche d'images. Comme cet ingénieur suisse qui souhaite rester anonyme et qui publie sur Twitter des photos satellites, des vidéos montrant l'ampleur des mouvements de troupes russes : "On voit des vidéos de trains qui partent depuis des bases qui se situent plus près de la Corée du Nord que de l'Europe et on voit ces mêmes véhicules arriver deux semaines plus tard en Biélorussie."

Pour l'ingénieur, "c'est exceptionnel ce qui se passe. On voit des blindés traditionnels comme des tanks, des équipements logistiques, et tout ce qui est ingénierie pour pouvoir poser des ponts pour traverser des rivières. Il y a aussi des missiles balistiques. On n'a jamais vu ça depuis la fin de la guerre froide."

"On voit beaucoup de navires, certains même arrivent du Pacifique et sont en train d'arriver en Méditerranée et en mer Noire." Ingénieur suisse à franceinfo

Parmi les signes jugés inquiétants ces derniers jours il y a eu l'apparition d'hôpitaux de campagne sur certaines bases russes à proximité de la frontière.