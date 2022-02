DIRECT. Crise ukrainienne : le chancelier allemand demande à Moscou "des signes immédiats de désescalade"

Le parquet de Perpignan a livré des précisions à nos confrères de France Bleu Roussillon : le sinistre a causé la mort de cinq personnes et il y a eu également un blessé grave et trois plus légers. "J'étais en train de dormir, j'ai entendu un boum, j'ai cru que c'était un orage", témoigne par ailleurs une riveraine. Il semble que l'explosion se soit produite au rez-de-chaussée de cet immeuble, au niveau d'une épicerie-sandwicherie.





(CLAIRE GUEDON / RADIO FRANCE)