Crise en Ukraine : une dernière tentative diplomatique

Tandis que la tension monte entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron va à nouveau s'entretenir avec Vladimir Poutine, par téléphone.

C’est depuis la salle de crise du Kremlin à Moscou, que Vladimir Poutine, accompagné du président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a assisté à des tirs de missiles hypersoniques, notamment depuis la mer Noire. Face à cette démonstration de force, les Occidentaux, réunis à Munich, tentent de faire bloc. Le président ukrainien demande plus d’aide : "Lorsque nous recevons une livraison de casques de combats, nous l’apprécions et toute aide est la bienvenue. Mais nous avons besoin de cette aide sans avoir à la demander à genoux".

L'Otan transfère son personnel

Les Américains, convaincus qu’une attaque russe est imminente, menacent la Russie de mettre place des sanctions économiques, sévères et efficaces. L’Otan vient d’annoncer le transfert des membres de son personnel de Kiev dans une autre ville plus à l’ouest et à Bruxelles. Emmanuel Macron s’entretiendra au téléphone ce dimanche avec Vladimir Poutine.