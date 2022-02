Crise en Ukraine : l’armée américaine pourrait-elle intervenir ?

Joe Biden a été très clair sur ce sujet, "il n’y aura pas de soldats américains sur le sol ukrainien pour combattre l’armée russe si jamais elle venait à envahir l’Ukraine", rapporte le journaliste Loïc de la Mornais en direct de Washington (États-Unis), samedi 12 février. "Cela ne veut pas dire qu’il n’y pas de risques de bavure, d’escalade, parce que, par exemple, s’il y a cette invasion russe, il y aura certainement des ressortissants américains à évacuer, sans doute avec des militaires américains pour les évacuer", poursuit le journaliste.





"70 000 soldats américains en Europe"





Que se passerait-il si les soldats américains étaient sous le feu de l’armée russe ? "Il est probable que les Russes ripostent. Joe Biden a envoyé 5 000 soldats américains dans des pays proches de l’Ukraine, notamment la Pologne et la Roumanie. Au total, il y a 70 000 soldats américains en Europe, principalement en Allemagne (...) le risque d’escalade est important et les experts à Washington disent que c’est la tension la plus forte qu’ait connu l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", conclut le journaliste.