Crise en Ukraine : Vladimir Poutine a réveillé l'Otan

Vladimir Poutine est-il en train, à lui seul, de ressusciter l’Otan, qu’on disait moribond ? "Ici les élites ne comprennent pas la stratégie du président russe. Donald Trump était très critique contre l’Otan, comme Emmanuel Macron qui l’avait déclaré en état de mort cérébrale il y a deux ans. Si Poutine avait voulu ressusciter l’Otan il ne s’y serait pas mieux pris, car depuis Obama, les Américains avaient les yeux rivés vers la Chine, devenue le grand compétiteur en matière militaire. Ils se rendent compte que l’Europe redevient un enjeu stratégique, qu’il peut s’y passer des choses pouvant menacer la sécurité des Etats-Unis et qu’il va falloir la renforcer", explique Loïc de La Mornais en direct de Washington.

Poutine craint le rapprochement Ukraine-Otan

Cependant, il a été dit et répété que l’Ukraine n’intégrera pas l’Otan. "Depuis le sommet de Budapest en 2008, l’Otan a été très hésitant à accueillir l’Ukraine en ayant conscience des potentielles réactions russes à gérer. Il n’en est pas question dans un avenir proche. Poutine voit cependant un rapprochement avec l’Ukraine et pense que c’est une menace pour la Russie", développe Tatiana Kastoueva-Jean, spécialiste de la politique extérieure russe et de l’Ukraine. "L’Otan pourrait légitimement intervenir si elle considérait qu’une attaque sur l’Ukraine mettait en péril la sécurité des pays membres. Mais aujourd’hui il n’y a pas de vraie menace pour l’Otan, qui est une alliance défensive et qui ne peut intervenir que s’il y a une attaque", précise Nicolas Tenzer, spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, sur le plateau du 23h de franceinfo.