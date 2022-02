Crise en Ukraine : quelles sont les origines du conflit ?

L'Ukraine est une ancienne république soviétique, indépendante depuis 1991. "[C'est] un état-tampon entre la Russie à l'est, l'Europe à l'ouest, et justement l'Ukraine penche de plus en plus vers l'Occident, ce qui n'est pas du tout du gout de Vladimir Poutine, qui veut la garder dans son giron", indique la journaliste Stéphanie Perez, présente samedi 19 février sur le plateau du 20 Heures.

Des accrochages fréquents depuis huit ans

Les tensions se cristallisent ces derniers jours dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine. "En 2014, après la révolution qui a évincé le président ukrainien pro-russe, une partie de ce territoire, majoritairement russophone, a fait sécession : deux républiques autoproclamées, celle de Donetsk et celle de Lougansk, ont vu le jour", poursuit la journaliste. Kiev accuse Moscou d'armer les séparatistes. Les accrochages sont quasi quotidiens depuis huit ans sur la ligne de contact entre chaque camp. 13 000 morts sont déjà à déplorer.