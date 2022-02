Crise en Ukraine : l’incertitude des expatriés qui doivent quitter le pays

L’Australie, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne ont demandé à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine. Est-ce déjà le cas et quelle est l’ambiance, dimanche 13 février ? "Beaucoup d’étrangers quittent l’Ukraine. Quant à l’ambiance, c’est assez étrange. Entre la guerre et la paix, beaucoup de gens se réveillent le matin en se disant 'il va y avoir la guerre' et ils se couchent le soir en se disant 'mais non ce n’est pas possible, Vladimir Poutine ne va pas attaquer', mais on sent quand même que depuis 24 heures, la pression est montée d’un cran", indique la journaliste Dorothée Olliéric, en direct de Kiev (Ukraine).





Beaucoup d’Américains obéissent tristement aux consignes de la Maison blanche



Dans la matinée du dimanche 13 février à l’aéroport de Kiev, des dizaines d’expatriés quittent l’Ukraine. Quelques Français et beaucoup d’Américains obéissent tristement aux consignes de la Maison Blanche. "Je ne veux pas croire qu’une guerre va arriver, j’espère vraiment qu’on va éviter ça", indique un Américain.