Crise en Ukraine : les espoirs de l'Élysée pour mettre un terme à l'escalade de violence

Peut-on parler d'avances positives, après la longue discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, dimanche 20 février ? "Emmanuel Macron a d'abord obtenu de Vladimir Poutine la poursuite des négociations diplomatiques, et ils ont convenu de tout faire pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine", rapporte la journaliste Catherine Demangeat, en direct du palais de l'Élysée (Paris).

Emmanuel Macron sur le qui-vive

Selon l'Élysée, "toutes les ressources du dialogue ne sont pas épuisées", malgré une situation "de grand danger". "Pour preuve, dit-on ici, le président américain Joe Biden vient de proposer une rencontre à Vladimir Poutine. De son côté, Emmanuel Macron va multiplier dans les heures qui viennent les entretiens téléphoniques", indique Catherine Demangeat. Le président de la République a notamment déjà échangé avec le chancelier Scholz, et doit s'entretenir avec Joe Biden, afin "d'éviter l'escalade".