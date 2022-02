Crise en Ukraine : les entreprises françaises peuvent-elles être fragilisées ?

G. de Florival, V. Gaglione, S. Dauba, C. Beauvalle

Le marché russe devait lui ouvrir ses portes. Laurence Lecocq devait s’envoler vers Moscou, lundi 28 février, pour présenter ses parfums bio à des distributeurs russes, et s'implanter ainsi sur un nouveau marché. Sans ces contrats, le développement de son entreprise est mis en cause. La parfumerie est un secteur d'activité qui exporte vers la Russie, tout comme l'aéronautique et la pharmacie.



Environ 700 filiales françaises implantées en Russie

Environ 700 filiales françaises sont également implantées en Russie : des PME et des grands groupes comme Danone, Décathlon, la Société Générale ou Auchan. C'est le deuxième marché mondial du constructeur Renault, qui a vendu 500 000 de ses véhicules en Russie en 2021. De nouvelles mesures de rétorsion pourraient fragiliser les entreprises françaises présentes sur place. Pour Guillaume Dubuis, fondateur de Dualest, les premiers effets de la crise se font déjà sentir. "[C'est] très difficile de trouver des camions entre la France et la Russie, un prix qui flambe, beaucoup de retards…", explique-t-il.