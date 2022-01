Crise en Ukraine : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à la demande des Etats-Unis

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi 31 janvier pour discuter de la crise ukrainienne à la demande de Washington qui, avec ses alliés de l'Otan, intensifie ses efforts pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine.

La Russie est accusée depuis fin 2021 d'avoir massé jusqu'à 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une attaque. Moscou nie tout projet en ce sens, tout en réclamant des garanties écrites pour sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et la fin du renforcement militaire de l'Alliance atlantique à l'Est. "Nos voix sont unies pour demander aux Russes de s'expliquer", a affirmé dimanche sur ABC l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Face à la menace d'une invasion, Kiev a appelé dimanche la Russie à retirer ses troupes massées le long de la frontière entre les deux pays et à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux si elle souhaite "sérieusement" une désescalade des tensions. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont quant à eux brandi la menace de nouvelles sanctions contre la Russie. En réponse, Moscou a réclamé d'être traité sur un pied d'égalité par Washington. "Nous voulons de bonnes relations, équitables, mutuellement respectueuses et égales avec les Etats-Unis", a déclaré à la télévision le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.