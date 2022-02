Crise en Ukraine : la France appelle ses ressortissants à quitter l'Ukraine

Si certains, les plus établis, ont décidé de rester malgré la menance, ils seraient environ 60% à avoir déjà quitté le pays.

Alors que la situation en Ukraine continue de se tendre, la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays. "Pour les Français qui vivent à Kiev il y a deux types de réactions. Ceux qui ont fait leur vie ici, ne veulent pas partir et ne se laissent pas impressioner par les menaces de plus en plus pressantes", explique Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev.

60% de départs

"Il y a d'autres Français à qui j'ai pu parler plus tôt, qui dise que ça faisait plusieurs jours que la pression montait. Ils ont vu fermer les ambassades, partir les ressortissants européens et ils avaient envie de partir. Ils vont sûrement avancer leur départ", précise-t-elle. A peu près 1000 français sont enregistrés par l'ambassade en Ukraine et 60% de ceux qui vivent en Ukraine ont probablement quitté le pays.