Crise en Ukraine : "L'Europe est en train de réintégrer le processus global de paix", selon un ancien ambassadeur de France en Russie

franceinfo : une sortie de crise est-elle possible ?

Jean de Gliniasty : Je pense qu'il y a plusieurs chemins, mais il y en a un qui est creusé par les Européens au sein du format Normandie, c'est celui qui est centré sur la crise dans le Donbass. Ce chemin, il a progressé. En fait, la réunion de Berlin d'aujourd'hui était un peu la veillée d'armes avant la réunion des conseillers des présidents et des chefs d'État jeudi. Emmanuel Macron en a parlé avec Poutine. Il en a aussi dit un mot à Zelenski. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Europe est en train de réintégrer le processus global de paix qui a été amorcé par Poutine et Biden en juin dernier à Genève.

L'Europe a-t-elle repris la main seule ?

Je ne dirais pas cela parce que pour les Russes, et ils n'en font pas mystère, la négociation importante est celles qu'ils ont avec les Etats-Unis sur l'ensemble des questions stratégiques, et pour l'essentiel, sur le continent européen et l'OTAN. Mais tout le monde sait qu'il n'y aura pas de succès dans cette négociation si on ne règle pas la question de l'Ukraine, ne serait-ce que parce qu'une des demandes fondamentales des Russes, c'est que l'OTAN ne s'étende pas à l'Ukraine. Donc il faut régler la question du Donbass, et c'est là que l'Europe intervient.

Encore faut-il que le président ukrainien et le président russe veuille bien se parler... Est-ce possible ?

Ils se sont parlés une ou deux fois au début, quand Zelensky est arrivé au pouvoir. Ensuite, la position du président ukrainien s'est durcie et finalement, ils ne se sont plus parlés, si ce n'est en décembre 2019, à Paris. Donc, si la rencontre des conseillers des chefs d'Etat et de gouvernement, jeudi à Berlin, marque un progrès, une rencontre ne peut pas être exclue. Les Russes ont toujours dit que pour avoir une rencontre, il ne faudrait pas seulement un échange de prisonniers ou un énième retrait des armes lourdes qui a été promis et qui n'a pas eu lieu. Ils demandent des progrès sur le fond du dossier, c'est-à-dire le statut spécial pour le Donbass.