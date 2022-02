DIRECT. Crise en Ukraine : après sa rencontre avec Poutine, Macron dit avoir obtenu "qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade"

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron poursuit sa tournée diplomatique. Le président français se rend à Kiev, mardi 8 février, afin de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La veille, le chef de l'état était à Moscou, où il a présenté à Vladimir Poutine ses propositions pour désamorcer la crise ukrainienne. A savoir : un engagement à ne pas prendre de nouvelles initiatives militaires des deux côtés, l'amorce d'un dialogue notamment sur le dispositif militaire russe ou encore des négociations de paix sur le conflit en Ukraine et le début d'un dialogue stratégique, selon la présidence française.

"J'ai obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade", a déclaré Emmanuel Macron aux journalistes dans l'avion présidentiel. "Il s'agissait pour moi de bloquer le jeu pour empêcher une escalade et ouvrir des perspectives nouvelles (...) Cet objectif pour moi est rempli", a-t-il dit au lendemain de sa rencontre avec Vladimir Poutine. "La France a consolidé une crédibilité", a-t-il ajouté.

Les Occidentaux, qui craignent une invasion de l'Ukraine, des dizaines de milliers de soldats russes étant déployés à la frontière ukrainienne, multiplient les efforts pour trouver une issue diplomatique à la crise.

Les "bases d'avancées communes" avec Poutine. Au terme de plus de cinq heures de discussion, le président russe a déclaré lundi que "certaines des idées" de son homologue français pourraient "jeter les bases d'avancées communes", assurant qu'il reparlera au chef de l'Etat français après son déplacement à Kiev. "Le président Poutine m'a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a dit pour sa part Emmanuel Macron.

Après Kiev, Macron à Berlin. Le président rencontrera ensuite à Berlin le chancelier Olaf Scholz, lui-même tout juste rentré de Washington dans le cadre d'une série d'efforts diplomatiques européens cette semaine et la suivante.

Des menaces de sanctions. Américains comme Européens ont prévenu la Russie qu'une nouvelle attaque russe de l'Ukraine aurait des conséquences terribles pour la Russie, avec l'adoption de sanctions dévastatrices. Etats-Unis et Allemagne sont "absolument unis" sur les sanctions à infliger à la Russie si jamais elle attaquait, et les deux pays prendraient "les mêmes mesures", a assuré Olaf Scholz à Washington lundi. Le président américain a pour sa part promis qu'une attaque signifierait "la fin" du gazoduc russo-allemande stratégique mais controversé Nord Stream 2.