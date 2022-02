Guerre en Ukraine : l'état d'urgence décrété face à la menace russe

Face à la menace d’une invasion russe, l’état d’urgence a été instauré mercredi 23 février au soir en Ukraine. "On peut parler ici d’un pas de plus vers un scénario d’un conflit qui pourrait se généraliser. Les autorités ukrainiennes se préparent chaque jour un peu plus au pire. Après avoir décrété la mobilisation des réservistes l’heure est à l’état d’urgence qui permettrait de renforcer l’ordre publique et de protéger les infrastructures stratégiques", explique Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev.

3 millions d'Ukrainiens vont quitter la Russie

D’autre part, l’Ukraine appelle ses ressortissants à quitter la Russie, où ils seraient plus de 3 millions à quitter le pays. "Ici à Kiev, les habitants continuent à montrer un sang-froid absolument impressionnant. Pour montrer qu’ils sont prêts à affronter l’armée Russe, l’hymne national retentit toutes les heures sur la place Maidan", souligne-t-elle.