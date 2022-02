Guerre en Ukraine : ce que change l'état d'urgence pour les citoyens et ressortissants

Décrété le 23 février, l'état d'urgence va permettre aux autorités un meilleur contrôle de la population, notamment via des vérifications d'identité ou encore la censure sur certains médias et sites alarmistes. Pour les Français toujours présents et voulant finalement rentrer, des difficultés majeures pourraient se déclarer.

Mercredi 23 février, l’Ukraine a déclaré l’état d’urgence, pour se prémunir au mieux d’une offensive russe. Qu’est-ce que cela change concrètement dans le pays ? "Pour le quotidien des Ukrainiens cela va poser quelques inconvénients, car il y aura des contrôles d’identité dans la rue. On ne parle pas encore de couvre-feu, mais les autorités pourront décider d’en instaurer un. On peut aussi parler de contrôle des médias, puisque les autorités ukrainiennes pourront bloquer plus facilement des sites ou des médias qui contribuent à la propagation de messages de panique", explique Andreï Vaitovich, journaliste franco-bélarusse, invité sur le plateau du 23h de franceinfo.

Des Ukrainiens sereins

Selon lui, l’heure n’est pas à la panique chez les Ukrainiens : "Ils vivent cette guerre depuis 2014. Nous Européens de l’Ouest sommes évidemment un peu surpris, mais eux continuent à vivre leur vie et les questions liées au pouvoir d’achat sont plus importantes. Il n’y a pas de panique, non".

Les Français vivant en Ukraine ont été appelés à quitter le pays samedi dernier, cela devient-il plus compliqué avec l’état d’urgence ? "C ‘était déjà le cas puisque la dernière liaison aérienne régulière opérée par Air France remonte à lundi dernier. Environ 60% des Français sont restés, en raison d’un conjoint ukrainien, de leur travail, leurs enfants. Il faut d’ailleurs saluer le sang-froid des Ukrainiens", souligne Anne Genetet, députée des Français établis hors de France, également invitée du 23h de franceinfo.