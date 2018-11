Scènes de guerre en mer entre la Russie et l'Ukraine

Un marin russe filme la scène depuis la passerelle d'un navire des garde-côtes lundi 26 novembre. Un officier ordonne d'écraser un remorqueur ukrainien. Trois navires militaires ukrainiens sont ensuite pris en chasse puis arraisonnés par les Russes qui envoient leurs commandos à bord et saisissent navires et équipage en faisant plusieurs blessés ukrainiens. Les trois navires ukrainiens avaient quitté Odessa pour rejoindre la mer d'Azov via la mer Noire. Ils seront interceptés avant de pouvoir y accéder. Les Russes avaient placé un cargo en travers du seul point de passage.

Loi martiale en Ukraine

La mer d'Azov est un enjeu stratégique pour les Ukrainiens, qui y a deux grands ports. Pour Moscou, le passage de ces navires constitue une violation de ses eaux internationales au large de la Crimée. Une grave escalade militaire qui a provoqué de nombreuses réactions et une réunion d'urgence à l'ONU. En Ukraine, des manifestants nationalistes ont défilé et s'en sont pris à des représentations russes. Ce soir, le Parlement ukrainien a voté la loi martiale pour 30 jours.

